Испания

Испанский хавбек может покинуть стан "горожан" уже этой зимой.

Атакующий полузащитник Манчестер Сити Ферран Торрес может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, боссы "сине-грантовых" настаивают на подписании 21-летнего испанца уже в предстоящее зимнее трансферное окно.

Сам Ферран хотел бы покинуть Этихад, предпочитая продолжить карьеру в команде Хави. С ним уже согласованы условия контракта до лета 2026 года.

В текущем сезоне Торрес провел семь поединков, в которых забил три мяча и отдал один ассист.