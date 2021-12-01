Англия

У испанского форварда зарплата будет меньше, чем она сейчас в составе "горожан".

Нападающий Манчестер Сити Ферран Торрес может продолжить свою карьеру в испанском чемпионате, сообщает журналист Жерар Ромеро в своем твиттере.

По информации источника, в услугах 21-летнего испанца заинтересована Барселона, которая уже согласовала с футболистом пятилетний контракт.

При этом отмечается, что в "блаугранас" зарплата игрока будет меньше, чем он сейчас получает, выступая за "горожан".

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити готов расстаться с Торресом, если за него выложат около 70 млн евро.

В текущем сезоне Торрес провел семь поединков, в которых забил три мяча и отдал один ассист.

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