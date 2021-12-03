В рамках 1/64 финала Кубка Испании скромный Утрильяс принимал на своем поле Валенсию и потерпел ожидаемое поражение, завершив свои выступления в турнире.

Подопечные Хосе Бордаласа отправили в ворота соперника три безответных мяча, чего оказалось более чем достаточно для продолжения участия в розыгрыше Кубка Короля.

Обзор матча:

Утрильяс — Валенсия 0:3

Голы: Андре, 27, Муса, 52, Коиндреди, 70