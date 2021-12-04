Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс встречи Ла Лиги.

Барселона в рамках поединка шестнадцатого тура чемпионата Испании примет на своем поле Бетис.

Барселона — Бетис

Суббота, 4 ноября, 17:15. Стадион Камп Ноу, Барселона. Главный арбитр встречи — Пабло Фуэртес.

Барселона после прихода Хави добыла два победных результата в рамках чемпионата Испании и приблизилась к зоне еврокубков. Особенно важной для "сине-гранатовых" была встреча прошлого тура против Вильярреала, где каталонцы на характере добыли три очка. Теперь отставание от Севильи, которая расположилась на четвертой строчке, составляет пять баллов.

В условиях довольно ограниченных кадровых возможностей Хави придется поломать голову как грамотно подготовить команду и к отчетной игре, и к поединку Лиги чемпионов против Баварии. Каталонцам нужно непременно побеждать, чтобы сохранять шансы пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Хотя, возможно, при строительстве новой команды, Барселоне было бы полезно сосредоточиться на чемпионате Испании.

Бетис, в свою очередь, находится на пятой строчке турнирной таблицы с двадцатью семью баллами. После поражений от Атлетико и Севильи "бетикос" вернулись на победную тропу, обыграв Эльче и Леванте. Обоим соперникам Бетис отправил по три мяча и явно находится в хорошем состоянии, как физически, так и морально.

К тому же, Бетис не обременен ответственностью за результат в поединке еврокубков среди следующей недели, так как уже гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы.

Статистика личных встреч в этом противостоянии говорит полностью в пользу Барселоны — пять побед "сине-гранатовых" в последних пяти матчах. Команды, как правило, выдают результативные игры — 29 голов за последние пять встреч.

Большой потерей для "бетикос" будет дисквалификация Набиля Фекира. Также под вопросом Браво, Монтойя и Песселья. У Барселоны же не будет Фати и Педри, а также Брайтвейта и и Агуэро.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Брайтвейт, Фати, Педри, Алвес, Агуэро — Сабали, Фекир

Под вопросом: Песселья, Браво, Монтойя

Интересные факты:

Барселона забивала не менее 3 голов в 11 из последних 12 домашних матчей против Бетиса во всех соревнованиях.



Бетис забил более 2,5 голов в 5 из последних 6 игр (Ла Лига).



Реал Бетис забил не менее 2 голов в последних 4 матчах против Барселоны во всех турнирах.