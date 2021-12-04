Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс встречи Ла Лиги.

Реал в рамках поединка шестнадцатого тура чемпионата Италии отправится в гости к Реалу Сосьедад.

Реал Сосьедад — Реал

Суббота, 4 ноября, 22:00. Стадион Аноэта, Сосьедад. Главный арбитр встречи — Хесус Хиль Мансано.

Реал Сосьедад после пятнадцати матчей набрал двадцать девять очков и находится на третьей строчке турнирной таблицы. Последние две игры существенно отбросили команду от борьбы за первое место. Баски сыграли в безголевую ничью с Валенсией, а после уступили Эспаньолу с минимальном отставанием в счете.

В минувшую среду Реал Сосьедад играл в Кубке Испании против Панадерии и добился победы со счетом 4:0. Конечно, тренерский штаб дал игровое время футболистам, которые получают его не так много в чемпионате, а потому особо на тонусе команды это никак не скажется. Баски подходят к игре в хорошем состоянии и готовы бороться за очки, несмотря на локальные неудачи.

Реал, в свою очередь, благодаря серии победных результатов оторвался от соперников и опережает Атлетико, ближайшего преследователя, на семь очков. Однако нужно учитывать, что у "матрасников" есть игра в запасе. Пока все играли в Кубке Испании, мадридцы провели перенесенный матч с Атлетиком. Несмотря на победу со счетом 1:0, у команды Карло Анчелотти было много шансов потерять очки. Баскам просто не повезло с реализацией.

Бытует мнение, что Аноэта — очень неудобный выезд для грандов испанского футбола, но в пяти последних играх Реал смог добыть три победы, раз сыграл вничью, а также раз потерпел поражение. Последний матч между этими командами в марте завершился ничейным результатом — Винисиус спас мадридцев в конце встречи.

Что касается кадровой ситуации, то тренерский штаб Реала Сосьедад не сможет рассчитывать на Монреаля, Силву и Элустондо — довольно важных игроков. У Реала же не стоит ожидать появления Себальоса и Бэйла, но к этому уже все привыкли.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Монреаль, Фернандес, Силва, Элустондо — Себальос, Бэйл

Интересные факты:

Было забито меньше 2,5 голов в последних 7 домашних матчах (Ла Лига) Реала Сосьедад.



Реал Мадрид выиграл последние 5 матчей (Ла Лига).



Реал Сосьедад не пропустил в 6 из последних 7 домашних матчей (ЛаЛига).



В последних 5 выездных матчах (Ла Лига) Реала было забито более 2,5 голов.



Реал Сосьедад не проигрывает в последних 10 домашних матчах (Ла Лига).



Реал Мадрид забивал не менее 2 голов в последних 3 выездных матчах (Ла Лига).