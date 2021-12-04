Испания

Подопечные Диего Симеоне не сумели подняться на второе место в турнирной таблице.

В шестнадцатом туре испанской Ла Лиги мадридский Атлетико на своем поле принимал Мальорку.

Подопечные Диего Симеоне первыми открыли счет в матче усилиями Куньи — футболист поразил ворота с передачи Корреа, однако не сумели развить свой успех. Мальорка в течении финальных десяти минут сумели не только сравнять счет, но и вырвать победу благодаря голам Руссо и Кубо.

Таким образом, "матрасники" упустили возможность обойти Севилью и Бетис и подняться на вторую строчку.

Атлетико - Мальорка 1:2

Голы: Кунья, 68 — Руссо, 80, Кубо, 90+1

Атлетико: Облак — Лоди, Фелипе, Савич (Эрмосо, 11), Льоренте — де Пауль (Фелиш, 60), Кондогбиа, Коке, Корреа (Суарес, 71) — Гризманн (Лемар, 60), Матеус Кунья (Врсалько, 71)

Мальорка: Рейна — Коста, Вальент, Руссо, Маффео — де Галаррета (Батталья, 74), Баба (Ниньо, 80), Санчес (Кубо, 74), Дани Родригес, Ли Кан Ин (Седлар, 85) — Пратс (Родригес, 74)

Предупреждения: де Галаретта, Маффео, Баба, Вальент, Рейна, Фелипе, Лоди