Испания

Форвард мадридского Атлетико прокомментировал предстоящее дерби.

Нападающий мадридского Атлетико и сборной Португалии Жоау Фелиш поделился мыслями накануне предстоящего дерби с Реалом в рамках очередного тура испанской Ла Лиги.

Португалец заявил, что осознает ожидания болельщиков накануне встречи.

"Это особенный матч, высшая точка напряжения. Наши фанаты очень мотивированы, но и мы заряжены на этот матч не меньше. Для нас очень важно быть лучшими в этом городе.

Атлетико — фаворит за чемпионство в каждом сезоне. Мы хотим всегда побеждать, но в этом чемпионате можно обыграть Барселону и Атлетико, но при этом уступить менее статусной команде. Очень сложно сохранять хладнокровие на всей дистанции", — приводит слова Фелиша AS.

Напомним, поединок Реал — Атлетико состоится в воскресение, 12 декабря.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.