Уругваец испытывает проблемы со здоровьем.
Луис Суарес, Getty Images
09 декабря 2021, 16:58
Нападающий Атлетико Луис Суарес может пропустить встречу с мадридским Реалом в дерби из-за повреждения, сообщает издание Mundo Deportivo.
Суарес травмировался во встрече с Порту (3:1) в Лиге чемпионов, покинув поле в самом начале поединка. Уругвайский форвард не принимал участия в тренировке команды в четверг, и его участие в воскресном матче находится под большим вопросом.
В текущем сезоне 34-летний игрок провел 21 поединок в футболке "матрасников", отличившись восемью голами и двумя ассистами.
Матч Реал Мадрид – Атлетико состоится на Сантьяего Бернабеу в воскресенье, 12 декабря, и начнется в 22:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что нападающий Реала Карим Бензема может восстановиться к поединку.