Испания

Уругваец испытывает проблемы со здоровьем.

Нападающий Атлетико Луис Суарес может пропустить встречу с мадридским Реалом в дерби из-за повреждения, сообщает издание Mundo Deportivo.

Суарес травмировался во встрече с Порту (3:1) в Лиге чемпионов, покинув поле в самом начале поединка. Уругвайский форвард не принимал участия в тренировке команды в четверг, и его участие в воскресном матче находится под большим вопросом.

В текущем сезоне 34-летний игрок провел 21 поединок в футболке "матрасников", отличившись восемью голами и двумя ассистами.

Матч Реал Мадрид – Атлетико состоится на Сантьяего Бернабеу в воскресенье, 12 декабря, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что нападающий Реала Карим Бензема может восстановиться к поединку.