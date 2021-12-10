Испания

Бразильский вингер продолжить выступления в стане "сливочных".

Крайний полузащитник мадридского Реала Винисиус Жуниор заявил, что не намерен уходить в другой клуб в ближайшем будущем.

"Моя цена? Лучше и не думать об этом... Лучше остаться здесь, в Реале", — заявил 21-летний бразилец в комментарии Marca.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, этими словами Винисиус Жуниор подтвердил свою готовность продлить с Реалом нынешнее соглашение, которое рассчитано до лета 2024 года.

По информации источника, стороны продолжают вести переговоры, чтобы окончательно договориться по вопросу условий нового контракта.

В текущем сезоне Винисиус Жуниор провел в футболке "сливочных" 22 поединка, в которых забил 12 голов и отдал 7 результативных передач.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS! Также у нас есть Instagram.



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS, Instagram.