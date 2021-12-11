Испания

Уругваец может выйти на поле в ближайшем матче команды.

Нападающий Луис Суарес вернулся к тренировкам Атлетико в общей группе, сообщает пресс-служба испанского клуба.

Суарес получил повреждение бедра в матче с Порту (3:1) в Лиге чемпионов и пропустил несколько занятий команды. На тренировке в пятницу уругвайский форвард работал в общей группе и вместе с партнерами по команде готовился ко встрече с Реалом.

В текущем сезоне 34-летний игрок провел 21 поединок в футболке "матрасников", отличившись восемью голами и двумя ассистами.

Матч Реал Мадрид – Атлетико состоится на Сантьяего Бернабеу в воскресенье, 12 декабря, и начнется в 22:00 по киевскому времени.