Испания

Завершился матч чемпионата Испании.

В матче семнадцатого тура испанской Ла Лиги Эспаньол принимал на своем поле Леванте.

Поединок получился достаточно боевым, что подтвердили первые минуты поединка — за пол часа игры команды успели забить три мяча на двоих, а также получить по одной желтой карточке.

Второй тайм принес россыпь голов и эмоций. За 12 минут до конца основного времени Сон был удален за грубый фол. Леванте имел все шансы сравнять счет, однако сказалось численное преимущество соперника.

Эспаньол - Леванте 4:3

Голы: Дардер, 6, де Томас, 49, Пуадо, 60, 76 — Де Фрутос, 11, Сон, 26, Моралес, 57

Эспаньол: Диего Лопес — Педроса, Кабрера, Серджи Гомес, Алеиш Видаль — Пуадо, Морланес (Меламед, 62), Эррера (Баре, 80), Дардер — Эмбарба (Мелендо, 62), де Томас

Леванте: Карденас — Клерк, Мустафи, Везу, Сон — Де Фрутос, Кампанья (Мелеро, 74), Мальса (Коке, 84) — Моралес (Кантеро, 70), Рохер Марти (Солдадо, 69), Барди (Пепелу, 84)

Предупреждения: Эррера, Эмбарба, Видаль, Мустафи, Кампанья, Солдадо

Удаление: Сон, 78