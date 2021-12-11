Испания

Завершился поединок испанской Ла Лиги.

В рамках 17-го тура испанской Ла Лиги Валенсия принимала на своем поле одного из аутсайдеров чемпионата Эльче.

Команды провели неплохой матч, с небольшим преимуществом хозяев. В середине первого тайма Гедеш открыл счет в матче обыграв половину защиты соперника и пробив точно в "шестерку". Бойе сумел сравнять счет за 15 минут до конца основного времени, однако вышедший на замену Пиччини прекрасно сыграл на подборе, чем принес своей команде важные три очка.

Валенсия - Эльче 2:1

Голы: Гедеш, 23, Пиччини, 86 — Бойе, 75

Валенсия: Силлессен — Тони Лато (Пиччини, 20), Гильямон, Диакаби, Фулькье — Дуро (Муса, 90), Васс (Куандреди, 82), Солер, Элдер Кошта (Черышев, 82) — Гедеш (Маркос Андре, 82), Макси Гомес

Эльче: Бадия — Барраган (Хосан, 73), Диего Гонсалес, Роко, Паласиос — Фидель (Бенедетто, 61), Маскарель (Каррильо, 88), Марконе (Гумбао, 61), Моренте (Милья, 46) — Бойе, Лукас Перес

Предупреждения: Макси Гомес, Моренте, Васс, Фулькье, Роко.