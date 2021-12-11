Севилья продолжает занимать комфортное второе место в Ла Лиге.
Атлетик - Севилья, Getty Images
11 декабря 2021, 23:59
В поединке 17 тура испанской Ла Лиги Севилья в гостях одержала минимальную победу над Атлетиком со счетом 1:0.
Единственный и победный гол был забит в концовке первого тайма, когда результативным ударом отметился Томас Дилейни.
После 16 туров Севилья набрала 34 очка и занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от мадридского Реала на пять баллов. У "басков" 21 балл и 10 строчка.
Атлетик — Севилья 0:1
Гол: Дилейни, 38.
Атлетик: Симон — Лекуэ (Печа, 66), Альварес, Мартинес, Баленсиага — Николас Вильямс (Беренгер, 75), Даниэль Гарсия (Саррага, 66), Венседор, Муниаин — Рауль Гарсия (Сансет, 57), Иньяки Вильямс.
Севилья: Буну — Монтиэль, Кунде, Диего Карлос, Аугустинссон (Рекик, 66) — Торрес (Хордан, 66), Фернандо, Дилейни — Гомес, Родригес (Гудель, 85), Рафа Мир (Эль-Хаддади, 78).
Предупреждения: Лекуэ, Д. Гарсия, Венседор, Мартинес — Фернандо, Рекик, Кунде.