Испания

Севилья продолжает занимать комфортное второе место в Ла Лиге.

В поединке 17 тура испанской Ла Лиги Севилья в гостях одержала минимальную победу над Атлетиком со счетом 1:0.

Единственный и победный гол был забит в концовке первого тайма, когда результативным ударом отметился Томас Дилейни.

После 16 туров Севилья набрала 34 очка и занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от мадридского Реала на пять баллов. У "басков" 21 балл и 10 строчка.

Атлетик — Севилья 0:1

Гол: Дилейни, 38.

Атлетик: Симон — Лекуэ (Печа, 66), Альварес, Мартинес, Баленсиага — Николас Вильямс (Беренгер, 75), Даниэль Гарсия (Саррага, 66), Венседор, Муниаин — Рауль Гарсия (Сансет, 57), Иньяки Вильямс.

Севилья: Буну — Монтиэль, Кунде, Диего Карлос, Аугустинссон (Рекик, 66) — Торрес (Хордан, 66), Фернандо, Дилейни — Гомес, Родригес (Гудель, 85), Рафа Мир (Эль-Хаддади, 78).

Предупреждения: Лекуэ, Д. Гарсия, Венседор, Мартинес — Фернандо, Рекик, Кунде.