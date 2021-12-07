Испания

Football.ua рассказывает о самых интересных событиях в минувшем туре чемпионата Испании.

16 тур Примеры подарил нам вторую за неделю победу над баскским клубом в чемпионате, первое поражение Хави и голевой подвиг Такефуcы Кубы.

Победа Реала на классе: как пала Аноэта

Выезд в гости к Реал Сосьедаду на Аноэту — это всегда непросто. Баски в любое время года и в любом своем состоянии доставляют грандам кучу проблем на своем поле. К матчу против Сосьедада команда Карло Анчелотти подходила в прекрасной форме и таком же настроении. Судите сами: шесть побед подряд, первое место в Ла Лиге, да и конкурентов вообще не видно. В Лиге чемпионов задача решена. Отличный период! У Сосьедад все значительно хуже. Команда за последние туры растеряла много очков и выпала из первой четверки. Кроме этого, баски рискуют вылететь из Лиги Европы — в последнем туре за второе место коллектив Иманола Альгуасиль сразится с ПСВ. Есть риск отправиться в Лигу Конференций.

Возвращаясь к матчу "реалов", констатируем красивую победу "бланкос" на классе. Типичная победа, когда все решили индивидуальности и мелочи. Первый тайм прошел аккуратно со стороны обоих коллективов, но полумоменты возникали исключительно у ворот Ремиро. В атаке у хозяев в этот вечер ничего не получалось — Исак, Оярсабаль и остальные банально провалили игру. Итог первого тайма выходит не совсем игровой — это травма Карима Бензема. Француз пропустит пару игр и тогда на 17-й минуте его замена казалось огромной проблемой для гостей, ведь Лука Йович давно именован провальным трансфером и реальных надежд касательно его успеха в Мадриде уже попросту нет.

Но серб вышел и сказал свое слово. Гол+пас при победе 2:0 — вот Лука и оправдал часть потраченных на него миллионов. Хотелось бы верить, что этот матч даст точок нападающему и он сможет принести команде много пользы. Однако, откровенно говоря, не верится. Кстати, возвращаясь к теме о провале атакующей линии Сосьедада, не можем не привести один факт, характеризующий проблемы команды. Ноль ударов в створ. И это на Аноэте. Занавес.



И снова Реал! Минимальная победа над Атлетиком Бильбао в перенесенном матче 9-го тура

Близятся рождественские и новогодние праздники, еврокубки и кубковые турниры в этом календарном году подходят к концу, а это значит, что настало время для восполнения пробелов в таблице и календаре. На закуску Реал добыл очередную победу, минимально одолев Атлетик из Бильбао.

Куртуа – Л. Васкес (Начо, 80), Милитао, Алаба, Менди – Модрич (Вальверде, 70), Каземиро, Кроос (Камавинга, 80) – Асенсио (Родриго, 64), Бензема, Винисиус

В начале матча показалось, что Марселино во встрече с Реалом решил отойти от традиционного высоко прессинга, так как баски с первых минут свалились в откровенный низкий блок, позволив Мадриду в этом отрезке создать как минимум один убойный шанс усилиями Бензема. Удар Карима в том эпизоде не без труда парировал Унаи Симон.

Как оказалось позже, то была лишь успешная попытка выдержать стартовый натиск хозяев, так как ближе к середине первого тайма Атлетик стал похож на самих себя. Бильбао не удалось повозить "бланкос" также, как Барселону во втором туре, все-таки нынешний Реал, особенно его подбор футболистов, выглядит куда устойчивее под агрессивным прессингом соперника.

"Львы" поддавили, а забил противник. Тибо Куртуа довелось лишь раз по-настоящему вступить в игру за тайм, а вот его визави Симону – трижды. Дважды основного кипера сборной Испании на прочность проверил Кроос, но с блестяще расчерченной атакой команды Карло Анчелотти перед самым перерывом даже он оказался бессилен. Вам лучше самим пересмотреть сию голевую атаку, вышедшую поистине в стиле мадридского Реала, то есть по-королевски. Итак, Унаи парирует опаснейший выстрел Марко Асенсио из-за штрафной, у Луки Модрича, пытающегося в касание поразить ворота, не получается удар, зато выходит корявая скидка на Карима Бензема (либо очередной пас на грани гениальности, как кому удобнее), выпрыгивающего из-за спин защитников, как чертик из табакерки.

Это был один из последних ударов по воротам басков, так как во втором тайме бил уже исключительно Атлетик.

Прессинг подопечных Марселино держал соперника в напряжении до самого финального свистка, а порой они даже откровенно возили одного из фаворитов Примеры. Реализуй Лекуе и Берингер свои моменты, и кто знает, чем бы все закончилось. Особенно остро смотрелся момент первого из вышеупомянутых, когда лишь потрясающий по таймингу блок от Лукаса Васкеса не позволил взятию ворот состояться!

Короче говоря, очередная неоднозначная победа Реала, которая тем не менее забудется, а вот результат – наоборот. Взгляните хотя бы на таблицу!

Как Такефусо Куба из Мальорки помог родному мадридскому Реалу

Поединок Атлетико против Мальорки изначально воспринимался однозначно. От "матрасников" ожидали уверенной победы, но они умудрились вновь создать себе проблемы на ровном месте.

Облак – М. Льоренте, Савич (Эрмосо, 11), Фелипе, Лоди – Корреа (Суарес, 71), Коке, Кондогбия, де Пауль (Фелиш, 60) – Кунья (Врсалько, 71), Гризманн (Лемар, 60)

"Островитянам" следует выставиться своему голкиперу после игры, так как если бы не его сэйвы, то все могло бы сложиться по-другому. Моментов у "кольчонерос" было достаточно для их излюбленной минимальной победы. Тем не менее, отсутствие Луиса Суареса в старте сказывалось. Матеус Кунья все же не тот тип нападающего, который будет клепать голы пачками, часто таща команду на своих плечах.

В этом различие, почему он ранее не сильно выделялся даже в слабенькой Герте, а в Лейпциге проигрывал конкуренцию "Юрари" Поульсену и компании.

Да, свой корявенький гол он забил, вот только попутно еще и запорол парочку моментов, собственно, как и сотоварищи.

А вот Мальорка за такое не простила, и накануне мадридского дерби в следующем туре позиции подопечных Диего Симеоне серьезно пошатнулись.

Пропустив первыми, новичок забил дважды ближе к концовке. Второй гол оформил японец Такефуса Кубо. Ирония ситуации заключается в том, что он принадлежит злейшим врагам из Реала, а мяч в ворота Яна Облака был его дебютным в этом сезоне. Столько подобных историй мы уже видели!

Барселона уступила Бетису

Каталонцы продолжают тяжелую и турбулентную притирку к новому главному тренеру. Пока философия Хави окончательно не залезет в головы "сине-гранатовым", будут случаться подобные поражения от более цельных и сбалансированных коллективов.

тер Штеген – Дест, Араухо, Лангле (Л. де Йонг, 82), Альба – Гави (Пуч, 36), Бускетс, Нико Гонсалес (Ф. де Йонг, 59) – Эззальзули (Пике, 82), Депай, Коутиньо (У. Дембеле, 59)

Опять же, нельзя сказать, что Барселона заслуживала поражения от Бетиса. Моментов у нее хватало, вот только в завершающей фазе у "кулес" по-прежнему беда. Завершение карьеры Серхио Агуэро из-за проблем с сердцем становится дополнительной головной болью для Хави и его помощников, так как круг кандидатов на место в атаке сужается. Дембеле уже давно проводит больше времени на больничной койке, чем на поле, Коутиньо чередует длительные провальные отрезки с несколькими гениальными матчами (хотя в каталонском периоде карьеры бразильца таковых наберется не так много), а Люк де Йонг – это больше про игру в навесы и навал в концовках.

Рональд Куман тщательно пытался наделить Мемфиса Депая ролью, которую исполнял Лео Месси, однако голландцев игрок все же несколько другого профайла, и данная функция не сильно ему подходит.

Ну, а про молодых талантов говорить еще рановато.

Почему мы обсуждаем проблемы каталонцев вместо перипетий игры? Просто зачем лишний раз перечислять многочисленные промахи игроков хозяев из убойных позиций? Ах да, пару слов о победном голе гостей. Пересмотрите эту комбинацию в обзоре ниже, "огурцы" забили уж как-то слишком легко. При этом они еще и успели поразить ворота Марк-Андре тер Штегена незадолго до этого, но сие взятие ворот было справедливо отменено из-за офсайда.

В следующем туре Барселону ждет непростой выезд в Памплону к умеющей качественно прессинговать Осасуне Ягобы Аррасате. Но для начала необходимо поправить дела в Лиге чемпионов, где Барса без пяти минут вылетела в Лигу Европы. Лишние денежные потери в разгар финансового кризиса и при плачевном положении "кулес" точно ни к чему!

Коротко об остальных:

- Гранада добыла первую победу за четыре поединка, минимально одолев Алавес (2:1). "Уничтожители бобов" серьезно буксуют в последнее время, хоть на данный момент и располагаются вне опасной зоны, имея при этом матч в запасе. "Насриды" забили по голу в каждом из таймов. На 14 минуте Виктор Лагуардия выбил мяч прямо на ногу Антонио Пуэртасу, нанесшему четкий удар в правый угол, ближе к концовке Луис Абрам досадно срезал игровой снаряд в свои ворота в попытке выбить его подальше из штрафной, но через пять минут Сантьяго Ариас (да-да, тот самый) добил мяч в сетку после удара головой партнера в штангу. Честно признаться, по совокупности опасных эпизодов Депортиво заслуживал хотя бы ничью.

- Матч Севильи и Вильрреала (1:0) выглядел интересно по вывеске, но на деле оказался достаточно закрытым с минимумом опасных моментов. В первом тайме "нервионцы" могли закрывать игру, но помимо гола Окампоса запороли еще как минимум два неплохих момента. Особенно дико хозяева Рамон Санчес Писхуан запороли контратаку 6 в 2, когда мяч после удара Ивана Ракитича лишь скользнул по сетку с верхней стороны. Далее инициативу перехватили "подводники", но с реализацией у них была полная беда. Квинтэссенцией этого транжирства можно назвать эпизод на последних минутах встречи, когда Жерар Морено после скидки под удар, кажется, Данжума, не попал в створ с пары метров. Еврокубки все дальше и дальше от команды Унаи Эмери. "Желтая субмарина" несколько сбилась с намеченного курса.

- Эспаньол продолжает чередовать победы и поражения, на сей раз проиграв Райо Вальекано (0:1). "Пчелы" же наоборот в последних пяти встречах уступили лишь мадридскому Реалу (1:2) с неплохими шансами как минимум на ничью, так что итоговая виктория банды Ираолы выглядела ожидаемо. Все решила срезка Леандро Кабреры в собственные ворота, но по-хорошему "попугайчики" даже отскочили, так как реализуй соперник хотя бы половину своих моментов, и подопечные Висенте Морено вернулись бы в Каталонию с разгромом в пассиве.

- Эльче разделался с Кадисом в первом матче под руководством нового наставника (см. интересные факты) – 3:1. На 13 минуте счет точным ударом с "точки" открыл Фидель, на 75 минуте Тете Моренте, реализовавший выход один на один, его удвоил, ну, а Хосан закрепил результат красивым голом (см. голы тура). Между делом "подводная лодка" могла торпедировать соперника больше, чем один раз (точный выстрел головой Алекса в дальний угол), но Чоко Лосано угодил в перекладину, а капитан Кадиса Алекс Фернандес не забил пенальти в середине первого тайма.

- Леванте и Осасуна разошлись миром (0:0). 4 удара в створ на двоих, 0,51 – 0,25 xG – все, что вам нужно знать об этой игре.

- В поединке Сельты с Валенсией хватало драматизма и символизма (1:2). Безусловно, речь о победном голе Макси Гомеса. Уругвайский нападающий наконец-то прервал свою безголевую серию, начавшуюся в середине сентября (последний раз он забивал Осасуне в четвертом туре!). После горизонтальной передачи от Хосе Гайя Гомес сумел четко остановить скачущий по газону мяч, затем отправив его идеально под правую штангу. Вот форвард, вот это настоящий форвард, да? После игры Гомес признался, что очень не хотел прерывать свое молчание именно на некогда родном для него Балаидосе, однако жизнь порой подкидывает самые невероятные сценарии. Зато даже несмотря на гол его замену местная публика встретила громкой овацией. Игрок, разумеется, гол не праздновал, демонстративно вскинув руки над головой.

- В завершение Хетафе и Атлетик из Бильбао сыграли далеко не скучную нулевку. К победе немного ближе был подмадридский коллектив (итоговый xG – 1,36 – 0,47). Неплохой момент бездарным ударом мимо ближнего угла запорол Сандро Рамирес, а ближе к концовке Унаи Симон сделал эффектный сэйв после удара Матиаса Оливейры головой. Эта ничья стала для подопечных Марселино Гарсии Тораля девятой (!) в этом сезоне Ла Лиги. Прямо сейчас Атлетик – самая миролюбивая команда в топ-5 европейских лиг!

Интересные факты:

- Луис Абрам из Гранады стал третьим колумбийским игроком в Примере в этом веке, который отметился автоголом.

- Лукас Окампос из Севильи забивал в каждом из своих трех последних домашних матчей в Ла Лиге (всего три гола) после того, как забил только один мяч в своих предыдущих 12 домашних поединках.

- Жорди Альба стал 15 игроком, сыгравшим 400 матчей за Барселону.

- Хуанми (Бетис) является лучшим испанским бомбардиром в топ-5 европейских лиг во всех соревнованиях в этом сезоне.

- Барселона забила всего 23 гола в 15 турах Ла Лиги, что является наихудшим показателем с кампании-2003/04 (19)!

- Анхель Корреа стал 30-ым игроком, который принял участие в 300 поединках за мадридский Атлетико во всех соревнованиях.

- Ян Облак обошел Абеля Ресино по количеству матчей в Примере для Атлетико среди вратарей (244).

- Матеусу Кунье требуется всего-то 56 минут для гола в чемпионате Испании. Наименьшее количество времени для любого игрока.

- Лука Йович впервые в мадридской части карьеры сделал гол+пас в игре Ла Лиги.

- Карим Бензема и Винисиус стали первыми игроками из одной команды в топ-5 европейских лиг, каждый из которых забил десять голов и больше в этом сезоне.

- Райо Вальекано набрал 27 очков после 16 туров Примеры, что является рекордным показателем в истории "пчел".

- Франсиско Родригес стал шестым тренером в истории Эльче, который одержал победу в стартовом матче у руля команды.

- Леванте не может победить в 24 встречах Ла Лиги кряду! Худшая серия без побед со времен хихонского Спортинга в 1998 году.

- Макси Гомес из Сельты забил пять мячей в последних восьми играх на Балаидосе в Примере.

- Унаи Симон (Атлетик Бильбао) отразил последние 17 из 19 ударов в створ в выездных матчах.

- Атлетик Бильбао не сумел победить в последних семи матчах Примеры.

Лучший гол 16 тура:

Комбинация Реала и гол Винисиуса

Хосан (Эльче)

Символическая сборная 16 тура:

Прикол тура:

Тактика-галактика от Яго Аспаса:)

Лучшие бомбардиры: