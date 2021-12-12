Испания

Полузащитник Барселоны рассказал о своих взаимоотношениях с бывший лидером команды Месси.

Полузащитник каталонской Барселоны Педри рассказал о своих взаимоотношениях с бывшим лидером команды Лионелем Месси.

Кроме того, футболист поделился воспоминаниями совместной игры в составе "блаугранас".

"Играть с Месси в одной команде было воплощением мечты. Когда он выиграл Golden Boy, мне было всего три года. Затем эту награду выиграл я и мне позвонил Лионель, обратившись с советом. Это было невероятно.

Всего пару лет назад ты играл за Месси в Playstation, а потом ты с ним играешь и он тебе дает советы. Что остается? Только прислушаться", — приводит слова Педри Football Espana.

В текущем сезоне Педри провел 4 игры за Барселону во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Ранее Педри попал в символическую сборную года U-20 по версии IFFHS.