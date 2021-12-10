Украина

Голкипер "горняков" получил международное признание за свои выступления в 2021 году.

Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS опубликовала символическую сборную молодых футболистов до 20 лет.

В число лучших попал украинский голкипер донецкого Шахтера Анатолий Трубин, который стал основным вратарем в составе "горняков", а также дебютировал за сборную Украины.

Символическая сборная года U-20:

Вратарь: Анатолий Трубин (Украина, Шахтер).

Защитники: Бенуа Бадьяшиль (Франция, Монако), Эрик Гарсия (Испания, Барселона), Нуну Мендеш (Португалия, ПСЖ).

Полузащитники: Джуд Беллингэм (Англия, Боруссия Д), Педри (Испания, Барселона), Эдуардо Камавинга (Франция, Реал), Букайо Сака (Англия, Арсенал).

Нападающие: Родриго (Бразилия, Реал), Мейсон Гринвуд (Англия, МЮ), Джамал Мусиала (Германия, Бавария).

Ранее IFFHS объявила основную символическую сборную 2021 года.