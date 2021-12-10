Голкипер "горняков" получил международное признание за свои выступления в 2021 году.
Анатолий Трубин, ФК Шахтер
10 декабря 2021, 13:54
Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS опубликовала символическую сборную молодых футболистов до 20 лет.
В число лучших попал украинский голкипер донецкого Шахтера Анатолий Трубин, который стал основным вратарем в составе "горняков", а также дебютировал за сборную Украины.
Символическая сборная года U-20:
Вратарь: Анатолий Трубин (Украина, Шахтер).
Защитники: Бенуа Бадьяшиль (Франция, Монако), Эрик Гарсия (Испания, Барселона), Нуну Мендеш (Португалия, ПСЖ).
Полузащитники: Джуд Беллингэм (Англия, Боруссия Д), Педри (Испания, Барселона), Эдуардо Камавинга (Франция, Реал), Букайо Сака (Англия, Арсенал).
Нападающие: Родриго (Бразилия, Реал), Мейсон Гринвуд (Англия, МЮ), Джамал Мусиала (Германия, Бавария).
Ранее IFFHS объявила основную символическую сборную 2021 года.