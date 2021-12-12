Испания

В рамках 17-го тура испанской Ла Лиги Осасуна принимала на своем поле Барселону, где сумела избежать поражения в самой концовке поединка.

Команды дважды обменялись забитыми мячами по ходу встречи, но выявить сильнейшего им так и не удалось.

Обзор матча:

Осасуна — Барселона 2:2

Голы: Давид Гарсия, 14, Авила, 86 — Нико Гонсалес, 12, Эззальзули, 49

Осасуна: Эррера — Видаль (Коте, 74), Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Крус — Торро — Барха (Авила, 68), Рубен Гарсия (Будимир, 68), Монкайола, Ману Санчес (Роберто Торрес, 73) — Кике (Брашанац, 68)

Барселона: тер Штеген — Араухо, Пике, Юмтити — Нико Гонсалес (Мингеса, 73), Бускетс, Гави — Дембеле (Коутиньо, 81), Френки де Йонг, Эззальзули (Ферран, 90+1) — Люк де Йонг

Предупреждения: Видаль, Рубен Гарсия, Крус, Ману Санчес, Давид Гарсия — Гави, тер Штеген, Пике