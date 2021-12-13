Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка испанской Ла Лиги.

Мадридский Реал в семнадцатом туре испанской Ла Лиги проводил домашнее Derbi madrileño против Атлетико, одержав по итогу противостояния свою очередную победу в текущем сезоне, а также отбросив действующего чемпиона страны на дистанцию в 13 очков от лидерской позиции в турнирной таблице. Две голевые передачи записал на свой счет в данном поединке нападающий Винисиус Жуниор.

Обзор матча:

Реал Мадрид – Атлетико 2:0

Голы: Бензема, 16, Асенсио, 57.

Реал Мадрид: Куртуа — Карвахаль (Начо, 81), Милитао, Алаба, Менди — Модрич, Каземиро, Кроос — Асенсио (Вальверде, 85), Бензема (Йович, 46), Винисиус Жуниор (Родриго, 87).

Атлетико: Облак — Льоренте, Фелипе, Кондогбия, Эрмосо — Корреа (Суарес, 60), Коке, де Пауль (Эррера, 69), Карраско (Лемар, 46) — Гризманн (Жоау Фелиш, 46), Матеус Кунья (Лоди, 60).

Предупреждения: Менди, Алаба — Фелипе, Кондогбия, Суарес.