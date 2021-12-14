Испания

За показ матчей испанского чемпионата со следующего сезона будут отвечать Movistar и DAZN.

Ла Лига объявила о продаже прав на трансляции поединков чемпионата Испании двум крупным вещательным компаниям — Movistar и DAZN. Об этом сообщает пресс-служба Ла Лиги.

Новая сделка рассчитана на пять лет и будет действовать с сезона-2022/23 по сезон-2026/27, а ее стоимость оценивается в 4 млрд и 950 млн евро.

Также отмечается, что каждый телеканал получил равное количество поединков — по пять встреч с каждого тура.

Ла Лига заявляет, что благодаря этой сделке она сохранила доходы от аудиовизуальной продукции в условиях пандемии коронавируса, когда большинство лиг потеряли свою прежнюю доходность.

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