За показ матчей испанского чемпионата со следующего сезона будут отвечать Movistar и DAZN.
Реал Мадрид - Атлетико, Getty Images
14 декабря 2021, 07:45
Ла Лига объявила о продаже прав на трансляции поединков чемпионата Испании двум крупным вещательным компаниям — Movistar и DAZN. Об этом сообщает пресс-служба Ла Лиги.
Новая сделка рассчитана на пять лет и будет действовать с сезона-2022/23 по сезон-2026/27, а ее стоимость оценивается в 4 млрд и 950 млн евро.
Также отмечается, что каждый телеканал получил равное количество поединков — по пять встреч с каждого тура.
Ла Лига заявляет, что благодаря этой сделке она сохранила доходы от аудиовизуальной продукции в условиях пандемии коронавируса, когда большинство лиг потеряли свою прежнюю доходность.
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