Испания

Football.ua предлагает понаблюдать за возможным финальным выступлением аргентинца в качестве футболиста.

Сегодня, 15 декабря 2021 года, руководство каталонской Барселоны и аргентинский нападающий Серхио Агуэро созвали пресс-конференцию, на которой, как ожидается, футболист объявит о завершении своей профессиональной карьеры из-за серьезных проблем с сердцем.

Football.ua предлагает присоединиться к просмотру прямой трансляции (исключительно на испанском) данного мероприятия.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS! Также у нас есть Instagram.



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS, Instagram.