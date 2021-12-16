Испания

Наставник Барселоны рассматривает варианты на позицию центрфорварда после того, как Агуэро повесил бутсы на гвоздь.

Звездный уже экс-бомбардир сборной Аргентины и легенда Манчестер Сити Серхио Агуэро официально завершил профессиональную карьеру из-за проблем с сердцем, из-за чего у Барселоны также появилась еще одна новая проблема — позиция центрфорварда.

Как сообщает Marca, из-за скудного кадрового набора атакующих игроков (Люк де Йонг должен покинуть каталонский клуб, а Фати, Дембеле и Брейтвейт часто травмируются) "сине-гранатовые" выйдут на трансферный рынок зимой и попытаются подписать нового футболиста, который сможет добавить остроты команде в атакующей фазе.

Одним из претендентов на переезд на Камп Ноу называется форвард Интера Алексис Санчес, однако, по информации источника, чилиец не является приоритетным вариантом для главного тренера Барсы Хави.

Испанский специалист предпочитает видеть в своей команде других игроков, в числе которых отмечаются Ферран Торрес из Манчестер Сити (в нынешнем сезоне часто выполнял роль "ложной девятки") и Эдинсон Кавани, испытывающий недостаток игрового времени в Манчестер Юнайтед после возвращения Криштиану Роналду на Олд Траффорд.

Среди потенциальных новичков Барселоны также отмечается форвард Челси Тимо Вернер, которому пока не удается создать с Ромелу Лукаку опасную атакующую связку, поэтому возвращение Алексиса Санчеса в стан "сине-гранатовых" сейчас выглядит маловероятным.

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