Испания

Стали известны пары соперников в национальном кубке.

Сегодня, 17 декабря, состоялась жеребьевка 1/16 финала финала Кубка Испании.

На данной стадии к турниру присоединяются участники Суперкубка Испании — Реал Мадрид, Атлетико, Барселона и Атлетик.

Среди всех пар выделим две. Первая пара — это противостояние Алькояно против мадридского Реала. Это будет матч-реванш за прошлый сезон для "сливочных", которые уступили со счетом 2:1 на этой же стадии турнира. В том матче принимал участие украинский голкипер Андрей Лунин. Будет ли второй шанс и реабилитация для украинца от Карло Анчелотти?

Вторая пара — это матч между Кадисом и Фуэнлабрадой, за которую выступает украинский нападающий Роман Зозуля.

Результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Испании

Алькояно — Реал Мадрид

Альмерия — Эльче

Балеарес — Сельта

Вальядолид — Бетис

Жирона — Осасуна

Картахена — Валенсия

Леганес — Реал Сосьедад

Линарес — Барселона

Манча — Атлетик

Мирандес — Райо Вальекано

Понферрадина — Эспаньол

Райо Махадаонда — Атлетико

Сарагоса — Севилья

Спортинг Хихон — Вильярреал

Фуэнлабрада — Кадис

Эйбар — Мальорка

Матч данной стадии турнира запланированы на 4-6 января 2022 года.