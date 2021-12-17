Стали известны пары соперников в национальном кубке.
Алькояно - Реал, ФК Реал Мадрид
17 декабря 2021, 14:31
Сегодня, 17 декабря, состоялась жеребьевка 1/16 финала финала Кубка Испании.
На данной стадии к турниру присоединяются участники Суперкубка Испании — Реал Мадрид, Атлетико, Барселона и Атлетик.
Среди всех пар выделим две. Первая пара — это противостояние Алькояно против мадридского Реала. Это будет матч-реванш за прошлый сезон для "сливочных", которые уступили со счетом 2:1 на этой же стадии турнира. В том матче принимал участие украинский голкипер Андрей Лунин. Будет ли второй шанс и реабилитация для украинца от Карло Анчелотти?
Вторая пара — это матч между Кадисом и Фуэнлабрадой, за которую выступает украинский нападающий Роман Зозуля.
Результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Испании
Алькояно — Реал Мадрид
Альмерия — Эльче
Балеарес — Сельта
Вальядолид — Бетис
Жирона — Осасуна
Картахена — Валенсия
Леганес — Реал Сосьедад
Линарес — Барселона
Манча — Атлетик
Мирандес — Райо Вальекано
Понферрадина — Эспаньол
Райо Махадаонда — Атлетико
Сарагоса — Севилья
Спортинг Хихон — Вильярреал
Фуэнлабрада — Кадис
Эйбар — Мальорка
Матч данной стадии турнира запланированы на 4-6 января 2022 года.