Испания

Завершился матч чемпионата Испании.

В 18 туре испанской Ла Лиги Сельта принимала на своем поле Эспаньол.

Хозяева довольно быстро повели в счете благодаря голу Санти Мины с передачи Аспаса. Подопечные Коудета контролировали ход игры и довели первый тайм до победного.

Вторая половина встречи также началась с раннего гола — главная звезда Сельты Яго Аспас записал на свой счет очередной гол. Точку в матче поставил вышедший на замену Денис Суарес, а гол Морона в дополнительное время ни на что уже не повлиял.

Сельта - Эспаньол 3:1