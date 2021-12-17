Завершился матч чемпионата Испании.
сельта - эспаньол, getty images
17 декабря 2021, 23:56
В 18 туре испанской Ла Лиги Сельта принимала на своем поле Эспаньол.
Хозяева довольно быстро повели в счете благодаря голу Санти Мины с передачи Аспаса. Подопечные Коудета контролировали ход игры и довели первый тайм до победного.
Вторая половина встречи также началась с раннего гола — главная звезда Сельты Яго Аспас записал на свой счет очередной гол. Точку в матче поставил вышедший на замену Денис Суарес, а гол Морона в дополнительное время ни на что уже не повлиял.
Сельта - Эспаньол 3:1
Голы: Санти Мина, 3, Аспас, 47, Денис Суарес, 82 — Морон, 90+2
Сельта: Дитуро — Галан, Араухо, Айду, Мальо — Тапия, Серви, Бельтран (Денис Суарес, 46), Мендес (Вейга, 87) — Санти Мина (Сотело, 89), Аспас (Нолито, 85)
Эспаньол: Диего Лопес — Педроса (Дидак Вила, 87), Кабрера, Серджи Гомес, Мигелон (Морон, 58) — Пуадо, Дардер, Эррера (Меламед, 58), Алеиш Видаль (Санчес, 74) — де Томас, Мелендо (Морланес, 58)
Предупреждения: Мальо, Дидак Вила, Санти Мина.