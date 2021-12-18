Испания

Симеоне вновь недосчитался ряда ключевых исполнителей.

Мадридский Атлетико в текущем сезоне подвержен травмам ничуть не меньше остальных клубов из топ-чемпионатов, а перед ответственной гостевой игрой в рамках восемнадцатого тура испанской Ла Лиги против андалузской Севильи Диего Симеоне был вынужден узнать очередную порцию неудачных новостей о состоянии своих футболистов.

На поле Рамон Санчес Писхуан мы не увидим нападающего "матрасников" Антуана Гризманна, а также защитников Хосе Марии Хименеса, Шиме Врсалько и Стефана Савича из-за повреждений различной степени тяжести.

Отметим, что матч Севилья — Атлетико состоится 18 декабря, начало в 22:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.