Испания

Хави получил неожиданную ротацию фланговых защитников.

Каталонская Барселона в рамках 18-го тура испанской Ла Лиги проведет домашний поединок против Эльче.

Барселона — Эльче. Накануне

В процессе подготовки к данной дуэли главный тренер "блаугранас" Хави узнал, что сможет рассчитывать на возвращение в основную обойму левого защитника Хорди Альбы, однако при этом ротация на противоположной половине поля его команды ослабнет в результате растяжения паха, которое получил Сержиньо Дест.

Испанский футболист в текущем сезоне сыграл уже в 16 матчах, отдав пять голевых передач, в то время как аналогичное количество поединков и три результативных паса были на счету американского защитника.

Отметим, что матч Барселона — Эльче состоится 18 декабря, начало в 19:30 по киевскому времени.