Хави получил неожиданную ротацию фланговых защитников.
Хорди Альба, Getty Images
18 декабря 2021, 13:50
Каталонская Барселона в рамках 18-го тура испанской Ла Лиги проведет домашний поединок против Эльче.
Барселона — Эльче. Накануне
В процессе подготовки к данной дуэли главный тренер "блаугранас" Хави узнал, что сможет рассчитывать на возвращение в основную обойму левого защитника Хорди Альбы, однако при этом ротация на противоположной половине поля его команды ослабнет в результате растяжения паха, которое получил Сержиньо Дест.
Испанский футболист в текущем сезоне сыграл уже в 16 матчах, отдав пять голевых передач, в то время как аналогичное количество поединков и три результативных паса были на счету американского защитника.
Отметим, что матч Барселона — Эльче состоится 18 декабря, начало в 19:30 по киевскому времени.