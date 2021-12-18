Испания

Специалист прокомментировал поединок Ла Лиги.

Главный тренер Барселоны Хави прокомментировал победу над Эльче в Ла Лиге со счетом 3:2.

"Победа над Эльче на вес золота для Барселоны. Особенно если учесть ситуацию, в которой мы находимся Думаю, команда сегодня была хороша.

Меня не было в Ла Лиге шесть лет, и многие вещи в плане тактики меня удивляют. Как по мне, сегодня мы сыграли очень хорошо. Превосходили Эльче, игроки находили свободных партнеров, атаковали свободные зоны в нужное время.

Хочу похвалить Гави. Он в свои 17 лет уже яркая личность. Я снимаю перед ним шляпу, он невероятно хорош. Наблюдать за ним – одно удовольствие.

Нико Гонсалес, Эрик Гарсия, Абде Эззальзули, Рональд Араухо... Это часть великолепного поколения Барселоны. С игроками такого уровня Барсу в будущем ждет успех", — сказал Хави.

Барселона после победы над Эльче занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании.