Испания

Украинец помог хихонской команде прервать 10-матчевую безвыигрышную серию.

Хихонский Спортинг в поединке 21 тура испанской Сегунды в гостях обыграл Ибицу со счетом 2:0.

Украинский защитник Василий Кравец вышел в стартовом составе хихонской команды и на 14 минуте поединка оформил результативную передачу на Айтора Гарсию, который открыл счет. Сразу после перерыва Спортинг удвоил преимущество усилиями Уроша Джюрджевича.

Для Кравца, контракт которого принадлежит Леганесу, это был второй ассист в 19 поединках нынешнего сезона.

Также отметим, что еще один украинец в составе Спортинга Богдан Милованов вышел на замену на 88 минуте.

После 21 тура Спортинг набрал 27 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице Сегунды.

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