Испания

Украинский защитник продолжит карьеру в Испании.

Хихонский Спортинг на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Леганеса Василием Кравцом.

Арендное соглашение с 23-летним украинцем рассчитано до конца предстоящего сезона.

Также клубы договорились об обязательном выкупе футболиста в случае выхода Спортинга в Ла Лигу. Если команда останется в Сегунде, то у клуба просто будет право на выкуп игрока.

Действующий контракт Кравца с Леганесом рассчитано до лета 2023 года. В прошлом сезоне украинец выступал на правах аренды за польский Лех. На его счету 18 поединков.

Кравец прилетит в Хихон в ближайшие несколько часов и после медицинского осмотра присоединится к первой команде на предсезонном сборе. Украинец стал первым новичком клуба в это межсезонье.

Отметим, что в составе Спортинга выступает еще один украинский футболист Богдан Милованов.

Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.