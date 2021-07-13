Украинский защитник продолжит карьеру в Испании.
Василий Кравец, ФК Спортинг Хихон
13 июля 2021, 22:12
Хихонский Спортинг на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Леганеса Василием Кравцом.
Арендное соглашение с 23-летним украинцем рассчитано до конца предстоящего сезона.
Также клубы договорились об обязательном выкупе футболиста в случае выхода Спортинга в Ла Лигу. Если команда останется в Сегунде, то у клуба просто будет право на выкуп игрока.
Действующий контракт Кравца с Леганесом рассчитано до лета 2023 года. В прошлом сезоне украинец выступал на правах аренды за польский Лех. На его счету 18 поединков.
Кравец прилетит в Хихон в ближайшие несколько часов и после медицинского осмотра присоединится к первой команде на предсезонном сборе. Украинец стал первым новичком клуба в это межсезонье.
Отметим, что в составе Спортинга выступает еще один украинский футболист Богдан Милованов.
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