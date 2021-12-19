Испания

Завершился матч чемпионата Испании.

В рамках 18 тура испанской Ла Лиги Гранада в домашнем поединке обыграла Мальорку со счетом 4:1.

На 20 минуте встречи Хорхе Молина вывел Гранаду вперед, но через четыре минуты Мальорка отыгралась. Родригес на 24 минуте головой замкнул передачу с фланга от Хауме.

Во втором тайме игра шла на встречных курсах. На 61 минуте Хорхе Молина сумел оформит дубль, с близкого расстояния расстреляв ворота Рейны. А на 90+1 минуте Молина забил свой третий мяч. Но и это не все. На 90+7 минуте голом отметился и Пуэртас.

Гранада - Мальорка 4:1

Голы: Молина, 20, 61, 90+1, Пуэртас, 90+7 — Родригес, 24

Гранада: Луиш Машимиану, Кини, Херман Санчес, Торренте, Нева (Эскудеро, 68), Пуэртас, Гоналон, Милья, Молина, Суарес, Мачис (Арьяс, 80).

Мальорка: Рейна, Маффео (Фер Ниньо, 69), Вальент, Седлар, Коста (Оливан, 80), Дани Родригес, Руис де Галаррета (Севилья, 69), Баба, Кубо, Ли Кан Ин (Санчес, 60), Анхель Родригес (Пратс, 80).

Предупреждения: Милья, Гоналон, Седлар, Кини, Баба.