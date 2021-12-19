Испания

Завершился матч чемпионата Испании.

В рамках 18 тура испанской Ла Лиги мадридский Реал на Сантьяго Бернабеу сыграл в нулевую ничью с Кадисом (0:0).

Первый тайм выдался полностью за Реалом. Команда Карло Анчелотти транжирила момент за моментом, а Ледесма в рамке ворот был шикарен.

Во втором тайме ситуация еще усугубилась. Реал все время проводил на половине поля гостей. Кадис сел глубоко и всеми силами оборонялся. Сто процентный голевой момент не реализовал Эден Азар, пробив с близкого расстояния прямо в Ледесму. Были шансы открывать счет у Винисиуса Жуниора, но Акапо, который персонально опекал бразильца, играл безукоризненно.

На 80 минуте голом мог отличиться Карим Бензема. Француз хорошо исполнил штрафной удар, но снова на высоте был Ледесма. На 87 минуту статистика ударов по воротам была красноречивой — 23:3. Однако матч так и завершился — 0:0.

Реал — Кадис 0:0

Реал Мадрид: Куртуа, Алаба, Милитао, Менди (Начо, 82), Кроос, Каземиро, Вальверде (Йович, 70), Васкес, Бензема, Азар, Винисиус Жуниор.

Кадис: Ледесма, Акапо, Кала, Фали Хименес, Эспино, Алехо (Чапела, 71), Йонссон (Бастида, 85), Аларкон, Алекс Фернандес, Лосано (Негредо, 46), Собрино.

Предупреждения: Каземиро, Кала.