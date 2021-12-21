Испания

Football.ua представляет анонс матча-доигровки 4 тура чемпионата Испании.

В рамках матча-доигроки четвертого тура испанской Ла Лиги Севилья в домашних стенах сыграет против Барселоны.

Вторник, 21 декабря, 22:30. Рамон Санчес Писхуан, Севилья. Арбитр матча — Карлос Дель Серро Гранде. Трансляция на Megogo.

Севилья — одна из тех команд, которая отлично стартовала в первых турах Ла Лиги. Подопечные Хулена Лопетеги набрали 37 очков в 17 сыгранных матчах и идут на хвосте у мадридского Реала, который возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. Приятно наблюдать за игрой севильцев, особенно за действиями атакующих футболистов. Команда показывает симпатичный футбол, динамичный, с интересными комбинациями и не боится навязывать соперникам свою игру, что не маловажно на сегодняшний день. Борьбу за чемпионство Севилья точно навяжет грандам испанского первенства и перед игрой с Барсой именно они выглядят фаворитом.

С приходом Хави на пост нового наставника Барселоны, команда начала процесс перестройки. Так как много футболистов по разным причинам вылетели со стартового состава, Хави вынужден делать акцент на молодых футболистов, тем самым показывая, что школа Ла Масии все еще работает, да и скауты у " сине-гранатовых" подобраны отличные. Хави очень нравится наблюдать за молодым поколением. Гави, Нико, Педри, Эззальзули — будущее команды. Однако на данный момент эти парни не могут обеспечить результат во всех играх. В последнем поединке против Эльче, команда раскрыла все свои проблемные места и лишь за счет удачного стечения обстоятельств завершила его победой. Барселона идет на восьмом месте и текущий сезон, с большой долей вероятности, будет для них неудачным. Но в еврокубки нужно стремиться попасть.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Акунья, Ламела, Монтьель, Навас, Окампос, Сусо — Брайтуэйт, Ваге, Демир, Депай, Дест, Педри, Роберто, Фати.