Испания

Полузащитник Челси может сменить клубную прописку.

"Сине-гранатовые" работают над усилением состава в зимнее трансферное окно.

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, приоритетная цель Барселоны — Ферран Торрес, однако у клуба есть "План Б".

Барселона попытается подписать Хакима Зийеха из Челси, потому что не может договориться о цене трансфера Торреса — Манчестер Сити хочет 60 миллионов евро, а Барселона готова предложить лишь 50.