Полузащитник Челси может сменить клубную прописку.
Зийех. getty images
21 декабря 2021, 08:45
"Сине-гранатовые" работают над усилением состава в зимнее трансферное окно.
Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, приоритетная цель Барселоны — Ферран Торрес, однако у клуба есть "План Б".
Барселона попытается подписать Хакима Зийеха из Челси, потому что не может договориться о цене трансфера Торреса — Манчестер Сити хочет 60 миллионов евро, а Барселона готова предложить лишь 50.
По информации журналиста, все детали личного контракта между Торресом и Барселоной уже согласованы.
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