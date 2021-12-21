Испания

"Матрасники" готовятся к возможному уходу англичанина.

Мадридцы готовы отпустить Кириана Триппьера, но только в том случае, если приобретут на его место нового игрока.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, Атлетико нацелился на защитника Лилля Зеки Челика.

Турецкий футболист в этом сезоне провел 21 поединок на клубном уровне, отметившись забитым голом.

Напомним, что интерес к Кирану Триппьеру исходил со стороны Ньюкасла и Манчестер Юнайтед.

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