Испания

Football.ua представляет самые интересные моменты из 18 тура чемпионата Испании.

В крайнем туре Примеры перед зимним перерывом (не считая перенесенных матчей, которые состоятся в ближайшие дни) мы увидели очередное поражение Атлетико, красочную победу Барселоны и эмоциональный триумф Вильярреала в Сан-Себастьяне.

"Ла Масия" рулит!

Барселона и Эльче выдали очень эмоциональный поединок.

тер Штеген – Араухо, Эрик Гарсия, Лангле – Ф. де Йонг (Пуч, 76), Бускетс, Гави, Альба – У. Дембеле, Ютгла (Нико Гонсалес, 72), Эззальзули (А. Бальде, 89)

Рисунок игры напоминал встречу против Осасуны. Та же расстановка, то же преимущество по владению, но нынешние каталонцы, к великому сожалению их фанатов, больше не способны выигрывать середняков и аутсайдеров на голом классе. Это уже не раз проявлялось в отчетном сезоне. Если в прошлой кампании с Лео Месси в обойме команда Рональда Кумана брала свое именно встречами со слабейшими коллективами, за счет чего, собственно, до последнего находилась в чемпионской гонке, то сейчас все изменилось. Список тех, с кем Барса потеряла очки поистине "впечатляет" – Кадис, Гранада, Райо, Осасуна, Алавес, и т.д. Причем не во всех этих играх даже при всем преимуществе по владению, а, порой, и по ударам, "сине-гранатовые" так уж превосходили оппонентов.

Короче говоря, поклонникам "кулес" нужно временно подождать и набраться терпения.

Игру с Эльче сделала золотая молодежь команды, тот же Гави и вовсе оказывает все большее влияние на результаты родного клуба, в этом матче на его счету гол+пас на Нико Гонсалеса. Отдельно стоит отметить дебютный мяч очередного "кантенарос" Феррана Ютгла после паса от Усмана Дембеле.

Почему в начале мы сделали акцент на нынешней легковесности Барсы? Раньше уходить сопернику с 0:2 по ходу матча она редко когда позволяла, если позволяла вовсе. Благо, на этот раз все закончилось как нельзя лучше. Зато с единством у этих ребят, видимо, проблем нет. Не верите? Тогда пересмотрите реакцию игроков на победный мяч Гонсалеса.

Официальный конец эпохи "Чоло" Симеоне?

В последние годы многие задавались вопросом – настал ли конец каденции Диего Симеоне в мадридском Атлетико? Результаты "матрасников" после 2016 года все больше тускнели, а монолитный железный занавес в обороне постепенно покрывался ржавчиной. Руководство команды с аргентинским наставником уже давно пытаются исправить положение, но все эти попытки трансформации из прагматичной махины в фестивальную команду пока себя не оправдывают, и, видимо, уже не оправдают. Чемпионство имени прошлого сезона несколько замылило глаза общественности, но сейчас мы имеем настоящую локальную катастрофу.

Буну – Монтиэль (Гудель, 29), Кунде, Диего Карлос, Рекик – Хордан (Акунья, 54, Аугустинссон, 85)), Дилэйни, Ракитич – Окампос, Ромеро (Рафа Мир, 54), "Папу" Гомес (Мунир Эль-Хаддади, 84)

Облак – Фелипе, Кондогбия, Эрмосо – Коке – Триппьер, М. Льоренте (де Пауль, 40), Лемар, Феррейра Карраско – А. Корреа (Фелиш, 46), Суарес (Кунья, 57)

Севилья выиграла очередной матч в своем типичном "лопетеговском" стиле и за это ее упрекнуть ни в коем случае нельзя, а вот почему "индейцы" сподобились всего на три удара в створ и единственный гол не с игры (Фелипе), а со стандарта – большой вопрос.

Практически все полевые игроки старты, кроме Коке и Триппьера, успели нанести хотя бы по одному удару за время пребывания на газоне, вот только их качество было просто ужасным. Из 15 выстрелов по рамке Яссина Буну 6 были нанесены из-за штрафной, 8 из штрафной коробки, один – практически из вратарской.

Теперь сравните это с цифрами "нервионцев" – 6 ударов всего, пять из которых были нанесены из штрафной и один на границе вратарской (тот самый мяч Лукаса Окампоса).

Словом, Севилья в очередной раз доказала, что умеет идеально выжидать свой момент/моменты, пусть и создавая их в малом количестве (в прошлом туре, например, обыграли Вильярреал благодаря всего-то одному удару в створ), так что в подобной вязкой игре соперникам андалусцев нужно гораздо более тщательно пользоваться своими возможностями. Как мадридский Реал.

Ах да, тот самый единственный удар Севильи из-за штрафной – это божественный мяч Ивана Ракитича (см. голы тура), пробившего метров с 30 без шансов для Яна Облака.

Ничего словенец не смог поделать и в эпизоде с победным голом хозяев.

Томас Дилэйни засадил игровой снаряд в перекладину, Жюль Кунде выполнил едва заметную скидку (или рикошет, как кому удобнее) на оставшегося в гордом одиночестве Окампоса, в касание поставившего на уши трибуны Рамон Санчес Писхуан.

Кто-то еще тешит себя надеждами, что Атлетико удастся защитить добытый в конце мая титул? С таким бешеным отставанием от Реала, который вряд ли начнет массово подобно Робин Гуду раздаривать очки, это выглядит чем-то из разряда – миссия невыполнима!

Кадис второй сезон подряд отобрал очки у мадридского Реала

Отрыв "сливочных" от Атлетико мог стать еще больше, однако команда Карло Анчелотти не сумела распечатать ворота аутсайдера из Кадиса.

Куртуа – Лукас Васкес, Милитао, Алаба, Ф. Менди (Начо, 82) – Вальверде (Йович, 70), Каземиро, Кроос – Азар, Бензема, Винисиус

Итальянец провел легкую ротацию в составе на нескольких позициях, в частности дав отдохнуть Луке Модричу и Дани Карвахалю перед важнейшим поединком против Атлетика из Бильбао в будущую среду. Тем не менее не это стало причиной сенсационной нулевки с андердогом, а банальное невезение!

Нет, серьезно, для обзора этой игры хватит сухой статистики. В первом тайме Реал пытался вскрыть желтый "автобус" малой кровью, но поняв, что подобным образом это не удастся, врубил четвертую передачу во втором.

В обоих таймах процент владения мячом "сливочными" просто зашкаливал – 82%, разница ударов тоже была просто феноменальная – 28 – 1 (!), вот только из этих 28 ударов лишь 7 долетели до створа ворот.

Всего же Реал пробил по рамке аргентинского голкипера Жеремиаса Ледесмы, совершившего впечатляющие девять (!) спасения, 36 раз, но нанес всего 9 выстрелов в створ (у Кадиса за матч набралось всего-то жалких 4 удара). Еще один факт – игровой снаряд находился на половине поля хозяев Сантьяго Барнабеу 12% времени! Когда вы последний раз видели нечто подобное?! Короче говоря, надо было бить прицельнее, чтобы после финального свистка не сетовать на кого-то и что-то!

Чем-то напомнило игру в Лиге чемпионов этого сезона против Шерифа, не находите?:-)

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Коротко об остальных:

- Сельта разделалась с Эспаньолом на Балаидосе (3:1). На 2 минуте "кельты" заработали угловой, с которого Яго Аспас филигранной подачей нашел в чужой штрафной Санти Мину, вынудив "попугайчиков" отыгрываться с самого начала встречи. А во втором тайме свое слово молвил вышедший вместо Франа Бельтрана Денис Суарес, который сперва ассистировал Аспасу, а в последней десятиминутке забил и сам после передачи от Уго Мальо. Каталонцам удался лишь гол престижа в добавленное ко второму тайму время (Лорен), вина в котором лежит на плечах голкипера галисийцев Матиаса Дитуро. Подобных ошибок можно и избегать.

- Станом на вечер субботы Райо Вальекано успел даже в зоне Лиги чемпионов побывать. "Пчелы" выглядели фаворитом игры с нестабильным Алавесом, на практике также подтвердив выписанные авансы. "Сухая" победа со счетом 2:0 без шума и пыли – лучшее завершение календарного года для команды, которой предрекали тяжелую борьбу за выживание с прозрачными перспективами провалиться обратно в подземелье испанского футбола. Первый мяч подмадридцы забили в быстрой атаке, а второй после подачи с углового. Короче говоря, Депортиво не помог даже стабильный забивала Хоселу.

- Реал Сосьедад в меньшинстве таки дрогнул под натиском Вильярреала (1:3). Перед перерывом команды обменялись результативными уколами. Александр Исак прошел сквозь оборону "подводников" как нож сквозь масло, не оставив Херонимо Рулли ни шанса ударом в правый угол, но перед самым перерывом Жерар Морено восстановил паритет плотным ударом после углового из штрафной. На 49 минуте арбитр показал Микелю Оярсабалю прямую красную и баски поплыли. Вновь после углового отличился герой команды Унаи Эмери прошлого сезона, а на последних минутах Жерар еще и ассистировал вышедшему на замену Сэми Чуквуэзе. Примечательно, что перед этим Серлот и Ко могли сравнять счет даже вдесятером, но спас вратарь, а еще в одном эпизоде и штанга.

- Гранада уничтожила Мальорку на своем поле (4:1), Безусловным героем встречи (см. голы и лучшие игроки тура) стал нестареющий душой ветеран испанского футбола Хорхе Молина, оформивший хет-трик. Напомним, 39 лет дядьке! В целом отличный матч провела вся группа атаки "насридов", у колумбийца Луиса Суареса два ассиста, а Антонио Пуэртас записал на свой счет гол+пас. "Островитяне" сподобились, как оказалось, лишь на гол престижа, хотя когда оставленный в полнейшем одиночестве во вратарской Даниэль Родригес, головой вонзивший игровой снаряд в ворота, счет на какое-то время стал ничейным. 4 гола с 6 ударов в створ – очень неплохо!

- Бетис умудрился проиграть Атлетику из Бильбао, ведя в счете вплоть до 72 минуты, но тем не менее сохранил за собой третье место в зоне Лиге чемпионов. Команды обменялись быстрыми голами (Иньяки Уильямс забил на второй минуте, а его визави Хуанми – на шестой), затем в начале второго тайма чемпион мира Набиль Фекир после отличного паса от Вильяма Карвалью мощно вогнал мяч под перекладину, но подопечным Марселино удалось выиграть, казалось бы, проигранный матч в самой концовке.

- Хетафе наконец-то выбрался из зоны вылета! Этому помогла серия из двух побед и трех ничьих, в том числе в отчетном туре, над Осасуной. Все решил единственный мяч Дарио Поведы после подачи Дамиана Суареса.

- Леванте (см. интересные факты) все не везет и не везет в чемпионате! "Лягушки" умудрились отдать Валенсии матч, в котором они вели в счете и практически не уступали "летучим мышам" по многим показателям. Фестиваль то в играх с их участием всегда гарантирован, но вот стабильно набирать очки при таком сценарии не выйдет. Словом, взгляните на это сами.

Интересные факты:

- Сельта непобедима в последних девяти домашних матчах против Эспаньола в Ла Лиге. Последнее поражение на своем поле галисийцы потерпели аж в 2007 году!

- Оскар Трехо – первый игрок Райо Вальекано в XXI веке, который сделал 8 ассистов в одном сезоне Ла Лиги.

- Жерар Морено из Вильярреала забил 18 голов в Примере в этом календарном году. Больше любого другого испанца в топ-5 европейских лиг!

- Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад) был удален впервые за 215 игр в Ла Лиге.

- Барселона не проиграла ни одной домашней встречи против Эльче в Примере.

- Гави стал четвертым игроком Барсы рожденном в 2000 году и позже, который отметился голом в элитном дивизионе чемпионата Испании.

- Иван Ракитич забил свой 56-ой гол в Примере в матче с Атлетико Мадрид. Только Давор Шукер забил большее количество мячей в турнире среди хорватских игроков.

- 39-летний Хорхе Молина из Гранады стал самым возрастным автором хет-трика в истории Ла Лиги. Он побил рекорд Хоакина, забившего три мяча в 2019 году в возрасте 38 лет и 180 дней.

- Только Кадис (7) потерял больше очков из-за пропущенных мячей за последние пять минут своих игр в Ла Лиге в этом сезоне, чем Атлетико Мадрид (6, столько же, сколько Гранада и Мальорка).

- Реал продемонстрировал 81,95% владения против Кадиса, что является наибольшим показателем с сезона-2005/06.

- Кроме того, 36 ударов Реала в той игре – это наибольшее количество выстрелов для одной команды в матче, который она не выиграла, по крайней мере, с сезона-2003/04.

- Только Труа потерял больше очков ведя в счете в этом сезоне, чем Леванте (18, столько же у Вероны).

Лучший гол 18 тура:

Яго Аспас (Сельта).

Лорен (Эспаньол).

Тете Моренте (Эльче).

Иван Ракитич (Севилья).

Хорхе Молина (Гранада).

Иньяки Уильямс (Атлетик Бильбао).

Гонсалу Гэдеш (Валенсия).

Символическая сборная: Ледесма — Фойт, Катена, Фелипе, Оливейра — Пуэртас, Каземиро, Гави, Эззалзули — Морено, Гэдеш

Роман Котляр, Football.ua