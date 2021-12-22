Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс матча Ла Лиги.

Реал в рамках поединка двадцать первого тура чемпионата Испании пожалует в гости к Атлетику.

Атлетик — Реал

Среда, 22 декабря, 22:30. Стадион Сан-Мамес, Бильбао. Главный арбитр встречи — Сесар Сото Градо.

Атлетик подходит к матчу в середине турнирной таблицы с двадцатью четырьмя баллами. Баски после серии безвыигрышных результатов смогли победить Бетис в результативном матче со счетом 3:2. До этого были ничьи с Гранадой и Хетафе, а также поражения с минимальным счетом от Севильи и как раз Реала.

Главная проблема Атлетика – слабая реализация своих моментов. При довольно неплохом количестве шансов у басков всего лишь шестнадцать забитых мячей. В первом матче против Реала Атлетик продемонстрировал отличную игру и вполне мог не то что сыграть вничью, а и вовсе победить, но опять были проблемы с реализацией.

Реал, в свою очередь, уверенно лидирует в чемпионате Испании, несмотря на потерю очков в прошлом туре. Подопечные Карло Анчелотти не смогли продлить победную серию, так и не распечатав ворота скромного Кадиса. Но не стоит строго судить мадрицев – они потеряли шесть игроков из-за положительных тестов на коронавирус.

Карло Анчелотти не смог рассчитывать на Родриго, Асенсио и Модрича – те, кто довольно часто выходят в стартовом составе. Также болеют Бэйл, Лунин и Марсело. К ним еще присоединились Алаба и Иско. У Атлетика также есть серьезные потери из-за злосчастного вируса – не сыграют Симон и Мартинес.

Нет сомнений, что легкая прогулка Реал не ждет – такой роскоши себе позволить не может никто на Сан-Мамес. Баски, очевидно, дадут бой и вполне могут зацепиться за очки, но, кажется, Реал сейчас в слишком хорошей форме, чтобы не дожать соперника.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Беренгер, Берчиче, Вильялибре, Симон, Мартинес – Каземиро, Марсело, Модич, Иско, Асенсио, Бэйл, Лунин, Родриго, Алаба, Иско

Под вопросом: Вивиан — Карвахаль

Интересные факты:

Реал Мадрид не проигрывает в 22 из последних 23 выездных матчей (Ла Лига).

Реал Мадрид не пропустил в последних 4 матчах (Ла Лига).

Реал Мадрид не пропустил в 5 из последних 7 матчей против Атлетика во всех соревнованиях.

Атлетик забил меньше 2,5 голов в последних 4 домашних матчах против Реала во всех соревнованиях.

Реал Мадрид не проигрывает в 13 из последних 14 матчей против во всех соревнованиях.

Реал Мадрид забивал не менее 2 голов в последних 4 выездных матчах (Ла Лига).