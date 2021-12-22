Испания

Форвард каталонцев склоняется к положительному для отношений с клубом решению.

Трансфер французского нападающего каталонской Барселоны Усмана Дембеле из дортмундской Боруссии за 135 млн евро летом 2017 года в последствии стал одним из наиболее ярких примеров неудачной политики экс-президента "блаугранас" Хосепа Бартомеу.

Однако, несмотря на свою тяжелую карьеру в плане количества полученных до наступления 24-летнего возраста травм, Дембеле все равно остается одним из наиболее одаренных исполнителей своего поколения.

Поскольку в его нынешнем клубе прекрасно понимали, что за игрока без должной игровой практики не получится выручить достаточное количество денежных средств, то предприняли попытку провести переговоры о продлении контракта, который завершается уже следующим летом.

Процесс растянулся достаточно надолго, а ключевой проблемой было то, что Барселона в ее нынешнем финансовом состоянии не способна обеспечивать щедрые условия содержания игрока.

Однако, ряд испанский ресурсов сообщает, что на предыдущей встрече со своим агентом Дембеле дал указание тому оповестить представителей клуба о том, что он готов продлить отношения еще на два года.

В текущем сезоне Усман принял участие в семи поединках (348 минут), отдав один результативный пас.