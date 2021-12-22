Бразилец может вернуться в Испанию.
Рафинья, ПСЖ
22 декабря 2021, 19:26
Реал Сосьедад ведет переговоры с ПСЖ по аренде атакующего полузащитника Рафиньи.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, речь идет о полугодичной аренде бразильца до лета 2022 года.
Переговоры между клубами продолжаются, однако в Сосьедаде уверены, что они завершатся успешно.
В текущем сезоне Рафинья редко появляется на поле. На его счету лишь пять игр за парижан, в которых он не отмечался результативными действиями.
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