Испания

Бразилец может вернуться в Испанию.

Реал Сосьедад ведет переговоры с ПСЖ по аренде атакующего полузащитника Рафиньи.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, речь идет о полугодичной аренде бразильца до лета 2022 года.

Переговоры между клубами продолжаются, однако в Сосьедаде уверены, что они завершатся успешно.

В текущем сезоне Рафинья редко появляется на поле. На его счету лишь пять игр за парижан, в которых он не отмечался результативными действиями.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.