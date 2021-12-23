Испания

Подопечные Карло Анчелотти удержали победу над басками.

Реал в рамках матча двадцать первого тура чемпионата Испании отправился в гости к Атлетику. Карло Анчелотти пришлось выбирать состав в условиях вспышки коронавируса, однако в распоряжении итальянца довольно много качественных футболистов. Так, в старте появились Эден Азара, Эдуардо Камавинга и Начо Фернандес.

С первых минут команды задали хороший темп игры, а мадридцы довольно быстро открыли счет - Карим Бензема получил мяч от Тони Крооса и отличным ударом c угла штрафной поразил угол ворот. 0:1. Мадридцы не давали сопернику прийти в себя и смогли отметиться еще одним голом - Мяч отскочил к Бензема от Нуньеса в чужой штрафной площади, а тот пробил точно в дальний угол ворот. 0:2.

Казалось, что Реал словит кураж и не оставит шансов сопернику, но баски очень быстро собрались с силами и отквитали один мяч - Сансет отважился на удар из-за пределов штрафной площади, а мяч от штанги залетел в угол ворот. 1:2.

После этого команды поочередно проводили позиционные атаки, но до действительно опасных моментов дело доходило крайне редко. Можно вспомнить разве что удар Венседора из пределов штрафной, который пришелся выше цели. Отдыхать команды ушли при счете 1:2.

В начале второго тайма Реал завладел игровой инициативой, но довести дело до взятия ворот не удавалось. Тони Кроос пытался пристреливаться издали, но точности немцу не хватило. Баски же пытались форсировать развитие событий на флангах, но кроме острых передач Де Маркоса, которые не доходили до адресата, ничего не было.

Атлетик пытался создавать опасные моменты, но оборона Реала довольно легко справлялась, а Куртуа был надежен. Команда Анчелотти могла даже забить, когда Азар подхватил мяч в чужой штрафной и пробил с левой ноги в угол, но голкипер был на высоте.

Атлетик все-таки мог восстановить паритет, когда Нико Вильямс вырвался на ударную позицию в чужой штрафной и не смог переиграть Куртуа в ближнем бою. Под занавес матча Реал упустил несколько моментов — сперва Петер Гонсалес прорвался по флангу и отпасовал на Йовича, но тот не смог акцентированно пробить. А еще чуть позже из выгодной позиции удар нанес Кроос, но переиграть вратаря не удалось.

Атлетик — Реал 1:2

Голы: Санчет, 11 — Бензема, 4, 7

Атлетик: Агирресабала — Де Маркос, Йерай, Нуньес, Баленсиага (Лекуэ, 63) — Саррага (Н. Вильямс, 57), Д. Гарсия, Венседор, Муниаин (Серрано, 84) — Вильямс, Санчет (Р Гарсия, 63)

Реал: Куртуа — Васкес, Милитао, Начо, Менди — Кроос, Вальверде, Камавинга — Азар (Гонсалес, 87), Бензема (Йович, 90), Винисиус (Диас, 85)

Предупреждения: Венседор, Д. Гарсия — Винисиус, Камавинга