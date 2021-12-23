Вашему вниманию наиболее яркие моменты поединка Ла Лиги.
атлетик - реал, getty images
23 декабря 2021, 01:35
В 21-м туре испанской Ла Лиги лидер чемпионата мадридский Реал в Бильбао минимально переиграл Атлетик (2:1).
"Сливочные" благодаря быстрому дублю Бензема сумели выйти вперед, а гол Санчета не помог хозяевам избежать поражения. Подопечные Анчелотти уверенно довели дело до победы и оторвались от ближайшего преследователя на 8 очков.
Обзор матча:
Атлетик — Реал 1:2
Голы: Санчет, 11 — Бензема, 4, 7
Атлетик: Агирресабала — Де Маркос, Йерай, Нуньес, Баленсиага (Лекуэ, 63) — Саррага (Н. Вильямс, 57), Д. Гарсия, Венседор, Муниаин (Серрано, 84) — Вильямс, Санчет (Р Гарсия, 63)
Реал: Куртуа — Васкес, Милитао, Начо, Менди — Кроос, Вальверде, Камавинга — Азар (Гонсалес, 87), Бензема (Йович, 90), Винисиус (Диас, 85)
Предупреждения: Венседор, Д. Гарсия — Винисиус, Камавинга