Испания

Football.ua подвел итоги поединков испанского первенства, которые по тем или иным причинам состоялись не в запланированные заранее даты.

Перед уходом на небольшие рождественские каникулы испанский чемпионат решил красиво хлопнуть дверью, подарив нам несколько ярких матчей перенесенных ранее туров. Особняком стоит, конечно же, игра на Рамон Санчес Писхуан, но и без этого хватало интересных событий.

Вильярреал — Алавес — 5:2, матч 4-го тура

Окончание группового этапа Лиги чемпионов целебным образом подействовало на "подводников", выглядящих более свежо и рискованнее в последних турах. Три победы подряд над крепкими Райо Вальекано и Сосьедадом + разгром Алавеса, и вот команда Унаи Эмери уже в четырех очках от зоны Лиги Европы.

Рулли — Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступинан (Альфонсо Педраса, 73) — Чуквуэзе (Пино, 72), Капу (Иборра, 89), Парехо, Тригерос (Альберто Морено, 72) — Жерар Морено, Диа (М. Гомес, 87).

Депортиво сумел забить все, что создал, отличившись дважды с двух ударов в створ. В обоих голах поучаствовал, разумеется, лидер команды Хоселу, отдавший ассист, а, точнее, сделавший скидку на Пере Понса, а затем отличился сам после феерического по своей глупости паса назад от лакомого кусочка топ-клубов Пау Торреса.

На тот момент счет стал 2:2, так что можно себе представить, что творилось в голове у юного защитника. К счастью для него, Вильярреал не сдулся (самое смешное, что с Алавесом случилось все с точностью до наоборот!), а наоборот зарядился невероятной спортивной злостью, в ответ накидав в ворота попавшего под горячую руку Фернандо Пачеко еще три безответных мяча.

Особенно эффектным получилось четвертое взятие ворот авторства вышедшего на замену Самуэля Чуквуэзе Йереми Пино, ассист на пустую рамку которому пяткой выдал лучший игрок матча сенегалец Булайе Диа (дубль+ассист).

А вообще, пересмотрите ниже первый гол в матче авторства Жерара Морено (у него, к слову, "дуплет" в отчетной игре) — просто пушка!

Севилья — Барселона — 1:1, матч 4-го тура

На днях Севилья уже успела снять скальп с действующего чемпиона Испании Атлетико, так что от вояжа куражной, но нестабильной банды Хави в Андалусию не ожидалось ничего хорошего. Правда, "нервионцы", судя по всему, несколько выдохлись в субботней игре и физически, и эмоционально, так что поединок на Рамон Санчес Писхуан стал бенефисом другой команды.

Буну — Кунде, Фернандо, Диего Карлос, Рекик — Хордан, Дилэйни (Аугустинссон, 86), Ракитич (Гудель, 70) — Окампос (Фатторе, 90+2), Рафа Мир (Эн-Несири, 70), Алехандро "Папу" Гомес (Жуанлу, 86).

тер Штеген — Араухо, Пике, Эрик Гарсия (Лангле, 72), Альба — Ф. де Йонг (Л. де Йонг, 85), Бускетс, Гави — У. Дембеле, Ютгла (Нико Гонсалес, 73), Эззальзули.

На фоне такой Севильи Барселона смотрелась очень сильно, проведя чуть ли не лучший матч при легендарной фигуре клуба на тренерской скамье. Постепенный прогресс "кулес" под управлением Хави начинает постепенно проявляться в мелочах, как, например, реакция игроков на финальный свисток Карлоса Дель Серро, которые были недовольны итоговыми 1:1 на табло.

В концовке "сине-гранатовые" прилично так погоняли соперника и будь поточнее Гави (ударил головой немного мимо створа из вратарской после кросса Эззальзули) с Усманом Дембеле (мощный выстрел в штангу дальним обводящим ударом), то банду Хулена Лопетеги ждало бы вполне заслуженное поражение. Но ведь гостей, как мы уже сказали, можно хвалить не только за игру в эндшпиле!

Моментов хватало, но нынешняя Севилья обладает той самой чертой, которой еще недавно обладала и Барселона, то бишь умение брать очки даже в самых неоднозначных по наполнению матчах.

Мы уже не раз отмечали, что "бело-красным" может хватить одного/двух/трех неплохих моментов для достижения приемлемого результата, а когда поединок складывается не в их пользу на помощь приходят еще и стандарты. Так и случилось на этот раз.

Хозяева разыграли домашнюю заготовку — Иван Ракитич (давайте уж обойдемся без очевидных параллелей) с углового покатил мяч под удар Алехандро Гомесу, а опальный экс-капитан Аталанты филигранно переправил его в дальний угол.

Чести ради, свой единственный мяч "блауграна" забила также с помощью углового. Это Рональд Араухо выпрыгнул выше всех, не оставив шанса Яссину Буну. Уругваец один из тех, к кому практически никогда не возникает претензий в этом сезоне.

Вышел своеобразный парадокс. Севилья — лучшая команда Примеры по голам со стандартов в этом сезоне (9), а вот Барса — в пятерке худших (3).

Отдельной строкой стоит вынести удаление Жюля Кунде в середине второго тайма, вынудившее "нервионцев" закрыться на все застежки и особо не рисковать до финального свистка. Видно, что французу еще необходимо съесть не один пуд соли во взрослом футболе, так как подобные сему матчу эпизоды с акцентированным "хэдшотом" Жорди Альбе игровым снарядом в столь ответственной игре выглядит довольно ребячески. Да, испанец тоже умеет подрисовать в нужный момент, но прямая красная интересующему Челси защитнику также была абсолютно по делу без всяких "но" и оговорок!

Поняв, что так просто оборонительный блок соперника не пробить, Барселона в конце перешла на излюбленный как раз-таки именно Лопетеги прием с кроссами на столба в чужой штрафной, то бишь и там, и там Люка де Йонга (он так вытащил Севильи финал прошлогодней Лиги Европы с Интером!), но это не помогло (см. выше).

Короче говоря, динамичная и качественная получилась игра!

Гранада — Атлетико — 2:1, матч 9-го тура

Вслед за поражением от Севильи "матрасники" попали еще и Гранаде на выезде, закончив календарный год вне зоны Лиги чемпионов.

Облак — Фелипе, Кондогбия (Э. Эррера, 68), Эрмосо — Коке — Триппьер, Лемар, де Пауль (Корреа, 68), Феррейра Карраско (Ренан Лоди, 78) — Л. Суарес (Кунья, 68), Фелиш

Матч мог стать бенефисом Жоау Фелиша, но вместо этого в тот вечер солировали другие люди, причем играющие отнюдь не в полосатых футболках.

К португальцу то особых претензий нет. Он забил уже на 2 минуте, кроме того, один из его мячей был отменен после консультации с ВАР, а в еще одном эпизоде "насридов" спасла лишь штанга.

Гранада нанесла строго по два удара в створ в каждом из таймов, реализовав 50% этих выстрелов в каждом из них.

Если мячи Дарвина Мачиса, как правило, не берутся, то вот с выстрелом Хорхе Молины можно было и справиться тому же Яну Облаку. Хотя если бы не словенец, счет мог получиться и покрупнее.

Ветеранище Молина еще и ассист отдал на упомянутого выше Мачиса, а туром ранее сделал игру с Мальоркой, короче, у дядьки открылось второе дыхание.

Гранада Роберто Морено несколько поправила свои дела в чемпионате, а до зоны еврокубков уже и не так далеко. Атлетико же зимняя пауза нужна как воздух! Команде нужна эмоциональная встряска и перезагрузка, которая жизненно необходимо перед стартом второго круга.

Атлетик Бильбао — Реал Мадрид — 1:2, матч 21-го тура

Реал продолжает безжалостно двигаться по турнирной сетке Примеры. Как мы уже писали, нулевая ничья с Кадисом в прошлом туре не более, чем банальная случайность и невезение. После подобной оплошности "сливочным" необходимо было реабилитироваться в Бильбао, что они и сделали.

Агирресабала — Де Маркос, Альварес, Нуньес, Баленсиага (Лекуе Мартинес, 63) — Заррага (Н. Уильямс, 57), Дани Гарсия, Венседор, Муниаин (Серрано, 84) — Сансет (Р. Гарсия, 63), И. Уильямс.

Куртуа — Лукас Васкес, Милитао, Начо, Ф. Менди — Вальверде, Камавинга, Кроос — Э. Азар (Петер Гонсалес, 86), Бензема (Йович, 90), Винисиус (Мариано Диас, 85).

Оба гола мадридцев в матче записал на свой счет Великий и Ужасный маэстро Карим Бензема. Особенно шикарным получился первый мяч француза после обыгрыша с Тони Кроосом — обводящим ударом под дальнюю штангу.

Между прочим, два быстрых результативных выстрела к седьмой минуте у Реала не случалось с далекого и бородатого 1994 года, когда легендарный чилиец Иван Саморано в сентябре того года дважды шокировал Севилью подобным образом на Рамон Санчес Писхуан.

Атлетик не менее красиво (Сансет) один мяч отыграл, но во втором тайме, где баскам, по идее, необходимо было яростно бросаться на отыгрыш, игра потухла, расшевелившись лишь ближе к концовке.

Бильбао заставил гостей немного понервничать, но Реал и Тибо Куртуа не дрогнули. Более того, забей появившийся на замену дебютант "бланкос" Петер Гонсалес или Тони Кроос, и команда Марселино получила бы дефицит в "-2".

Словом, Рождество подопечные Карло Анчелотти встречают в максимально приподнятом настроении.