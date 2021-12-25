Испания

Каталонский клуб не спешит совершать необдуманные покупки.

Тяжелое финансовое положение превратило каталонскую Барселону из клуба, способного подписать любого футболиста в мире, в коллектив, который вынужден очень скрупулезно подходить к своим тратам на финансовом рынке и балансу выплаты заработной платы.

Именно поэтому находящийся на финальном этапе процесс перехода в стан "блаугранас" нападающего Манчестер Сити Феррана Торреса ставит под сомнение необходимость дополнительного усиления атакующей линии в зимнее трансферное окно.

Напрямую влияет это на судьбу возможного трансфера уругвайского форварда Манчестер Юнайтед Эдинсона Кавани, контракт которого с его нынешним клубом подходит к концу уже следующим летом.

Нападающий "Красных дьяволов" считался одним из главных кандидатов на позицию центрального нападающего, однако, согласно последней информации испанской прессы, Хави намерен использовать Феррана именно в этой зоне, а скорое возвращение в строй Ансу Фати позволит Барселоне закрыть зону на одном из флангов.

Как итог, переговоры по Кавани были поставлены на паузу, за время которой к футболисту с большой долей вероятности появится интерес и других клубов из топ-чемпионатов.