Футболист вскоре станет игроком "сине-гранатовых".
Ферран Торрес, Getty Images
24 декабря 2021, 15:26
Каталонская Барселона договорилась с Манчестер Сити о приобретении вингера Феррана Торреса.
О трансфере каталонский клуб на своих официальных ресурсах объявит уже в понедельник, 27 декабря.
Что касается презентации Торреса в качестве новичка "сине-гранатовых", то она состоится 28 декабря.
Отмечается также, что Барселона на данный момент организовывает подготовку к проведению презентации футболиста.
Ранее сообщалось, что трансфер каталонцам обойдется в 55 миллионов евро. Еще 10 они могут заплатить в качестве бонусов.
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