Испания

Футболист вскоре станет игроком "сине-гранатовых".

Каталонская Барселона договорилась с Манчестер Сити о приобретении вингера Феррана Торреса.

О трансфере каталонский клуб на своих официальных ресурсах объявит уже в понедельник, 27 декабря.

Что касается презентации Торреса в качестве новичка "сине-гранатовых", то она состоится 28 декабря.

Отмечается также, что Барселона на данный момент организовывает подготовку к проведению презентации футболиста.

Ранее сообщалось, что трансфер каталонцам обойдется в 55 миллионов евро. Еще 10 они могут заплатить в качестве бонусов.

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