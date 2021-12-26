Испания

Мадридскому клубу удалось заручиться с будущим свободным агентом.

Контракт центрального защитника лондонского Челси Антонио Рюдигера подходит к своему завершению уже следующим летом, а стороны так и не стали близки к продлению отношений.

28-летний немецкий футболист по этой причине является одним из наиболее желанных исполнителей в статусе свободного агента следующим летом, а желание топ-клубов из европейских чемпионатов его заполучить выглядит вполне обоснованным.

Как сообщает итальянский журналист Руди Галетти, мадридский Реал оказался наиболее успешным из их числа, так как предварительная сделка между "галактикос" и защитником Челси находится на грани подписания.

Сообщается также, что испанский гранд удовлетворил требование игрока о зарплате в 12 млн евро в год, однако сроки соглашения при этом ни одно из изданий раскрывать не спешит.

В текущем сезоне под руководством Томаса Тухеля Рюдигер провел 23 матча, забив два гола и отдав четыре результативные передачи.