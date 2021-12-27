Испания

Футболист продолжит карьеру в Испании.

Накануне появилась информация о том, что испанский Реал Сосьедад арендует полузащитника ПСЖ Рафинью.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, бразилец уже прилетел в Испанию и прошел медосмотр для Сосьедада.

Клуб в ближайшее время объявит о переходе. Это будет аренда на полгода, до окончания сезона-2021/22.

В текущем сезоне на счету Рафиньи лишь пять игр за ПСЖ, в которых он не отмечался результативными действиями.

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