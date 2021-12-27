Футболист продолжит карьеру в Испании.
Рафинья, ПСЖ
27 декабря 2021, 21:26
Накануне появилась информация о том, что испанский Реал Сосьедад арендует полузащитника ПСЖ Рафинью.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, бразилец уже прилетел в Испанию и прошел медосмотр для Сосьедада.
Клуб в ближайшее время объявит о переходе. Это будет аренда на полгода, до окончания сезона-2021/22.
В текущем сезоне на счету Рафиньи лишь пять игр за ПСЖ, в которых он не отмечался результативными действиями.
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