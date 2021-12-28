Испания

Футболист вернется в бывший клуб в ближайшее время.

Мадридский Реал и Бетис уже согласовали переход полузащитника Дани Себальоса. Об этом сообщает журналист Руди Галетти.

В ближайшее время оба клуба должны объявить о сделке. Сумма перехода Себальоса в прежний клуб составит 15 миллионов евро.

Также Бетис будет вынужден заплатить Реалу бонусы при определенных условиях, которые пока остаются неизвестными.

Напомним, в 2017 году Себальос переходил в "королевский клуб" из Бетиса за 16,5 миллионов евро. Он — воспитанник "бетикос".

В текущем сезоне хавбек не сыграл ни одного матча за клуб, так как восстанавливался от травмы, полученной в игре за олимпийскую сборную Испании.

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