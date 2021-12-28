Испания

Алавес рискует вылететь из Ла Лиги.

Один из аутсайдеров испанской Ла Лиги Алавес уволил главного тренера команды Хавьера Кальеху. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Кальеха возглавил Алавес в апреле 2021 года и сумел оставить команду в числе представителей элитного дивизиона Испании.

После 18-ти туров "Славные" расположились на 18 месте, имея в своем активе 15 набранных очков.

Под руководством 43-летнего специалиста Алавес провел 29 поединков, в которых 9 раз одержал победу, шесть раз сыграл вничью, а в 14 матчах потерпел поражение.