Испания

Арендованного австрийца каталонцы попросту хотят убрать из команды.

Каталонская Барселона летом уходящего года арендовала с правом выкупа у венского Рапида нападающего Юсуфа Демира, однако уже за девять поединков (290 минут), которые сумел провести 18-летний футболист в Испании, стало понятно, что ни о каком полноценном трансфере в стан "блаугранас" речи идти не будет.

В результате, под руководством Хави австриец и вовсе перестал получать игровое время, а утреннее тренировочное занятие 29 декабря и вовсе проходило без его участия.

Барселона не стала ходить вокруг да около, сразу опубликовав причину отсутствия Юсуфа вместе с командой: "Демир не тренируется в результате решения клуба, пока не решится его будущее".

Ожидается, что во время зимнего трансферного окна каталонцы досрочно завершат арендное соглашение игрока, после чего он может быть отправлен в один из немецких клубов до завершения сезона.