Испания

Юсуф Демир может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Нападающий Барселоны Юсуф Демир попал в сферу интересов сразу нескольких клубов из немецкой Бундеслиги. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Kronen Zeltung.

По информации источника, в услугах 18-летнего австрийца заинтересованы дортмундская Боруссия, Байер и Айнтрахт.

Австриец выступает за "блаугранас" на правах аренды, а его контракт принадлежит венскому Рапиду. Он уже провел девять поединков и если Юсуф проведет еще одну встречу, то каталонский клуб будет обязан его выкупить за 10 миллионов евро.

Барселона не планирует выпускать его на поле, поэтому футболисту приходится искать другой вариант продолжения карьеры. Его арендный контракт рассчитан до конца сезона, а соглашение с Рапидом до лета 2023 года.

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