Испания

Молодой футболист присоединится к каталонцам.

Каталонская Барселона находится в шаге от подписания нападающего Айнтрахта Фабио Бланко Лещука.

Клубы уже договорились о переходе 17-летнего талантливого форварда. Сумма трансфера пока остается неизвестной.

Испанец перебрался в Айнтрахт летом 2021 года из Валенсии. Однако заявил о желании покинуть клуб, так как не получает игровой практики.

Ожидается, что футболист сначала будет выступать за Барселону Б и тренерский штаб основной команды будет пристально наблюдать за его успехами.

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