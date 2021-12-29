Молодой футболист присоединится к каталонцам.
Фабио Бланко, Getty Images
29 декабря 2021, 15:56
Каталонская Барселона находится в шаге от подписания нападающего Айнтрахта Фабио Бланко Лещука.
Клубы уже договорились о переходе 17-летнего талантливого форварда. Сумма трансфера пока остается неизвестной.
Испанец перебрался в Айнтрахт летом 2021 года из Валенсии. Однако заявил о желании покинуть клуб, так как не получает игровой практики.
Ожидается, что футболист сначала будет выступать за Барселону Б и тренерский штаб основной команды будет пристально наблюдать за его успехами.
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