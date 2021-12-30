Испания

Бывший хавбек донецкого Шахтера Генрих Мхитарян попал в топ-3.

Защитник испанского Кадиса Вараздат Ароян признан лучшим игроком Армении по итогам 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Армении.

В голосовании за лучшего футболиста года участвовали тренеры и капитаны команд армянского чемпионата, а также авторитетные спортивные журналисты.

По результатам опроса Ароян набрал 92 очка, что позволило ему опередить бывшего игрока донецкого Шахтера Генриха Мхитаряна, который сейчас выступает в составе итальянской Ромы. Он набрал 62 балла.

Тройку лучших замкнул полузащитник российского Краснодара Ждуард Сперцян, набравший 60 очков.

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